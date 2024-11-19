نائب المحافظ يبحث الحلول المناسبة لشكاوى أهالي مركزي الفيوم وأبشواي

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين، جاء أحدهما بمقر الوحدة المحلية بدمو، التابعة لمركز الفيوم، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله عدد 13 شكوى ومطلبًا، كما تفقد مركز شباب دمو بحضور الأستاذ أيمن شكري عضو مجلس النواب، للوقوف على احتياجات المركز، ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة إعداد تقرير بكافة الاحتياجات.

كما جاء اللقاء الآخر بمقر الوحدة المحلية لقرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي، بحضور الأستاذ هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبحث خلاله عدد 22 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، موجهًا بسرعة بحث جميع المطالب والمشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول المناسبة لها.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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