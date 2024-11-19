توقيع الكشف على 248 مريضًا ضمن قافلة استثنائية في مستشفي الصحة النفسية بالدقهلية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة الاستثنائية


أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية توقيع الكشف على 248 مريضًا وذلك ضمن فعاليات  قافلة استثنائية في مستشفي الصحة النفسية بدميرة  دعما للمبادرة الرئاسية" صحتك سعادة "للصحة النفسية

وأضاف وكيل الوزراة أن القالقة تضمنت فحص 80حالة باطنة و92 عظام إلى جانب 132 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر.لافتًا إلى أن هذه القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة. 
وفى سياق متصل نظمت مديرية الصحة،  الأسبوع الماضى، قافلة علاجية فى قرية قراش  التابعة لمركز  بلقاس تم خلالها توقيع الكشف على 944 وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل

تضمنت القافلة إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ140 حالة، وفحص 47 حالة بالأشعة والسونار، بالإضافة إلى إجراء 176 تحليلًا بمعمل الدم والطفيليات علاوة على 236 حالة عظام و51 رمد  علاوة على تحويل 20 حالة للمستشفيات واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

جانب من أعمال القافلة الاستثنائية

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