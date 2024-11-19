السكرتير المساعد للفيوم يلتقي أهالي مركز إطسا لبحث مطالبهم وشكاواهم

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وممثلي الجهات ذات الصلة، بحث خلالهما الحلول المناسبة لعدد 52 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة له 

 

وتنوعت مطالب وشكاوى أهالي القرى والمراكز، التي تم بحثها خلال اجتماعات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم وأبشواي وإطسا، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط، وشكاوى عدم صرف الأسمدة الزراعية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

 

 

 

 

 

 

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الفيوم السكرتير العام المساعد لقاء خدمة المواطنين مدينة إطسا بحث 52 شكوى لأهالى اطسا الوحدة المحلية القرى خدمة المواطنين الأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة

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