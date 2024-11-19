الزراعة تطلق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى الجمهورية

تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وقال" شاهين" ان هذه الحملة تأتي

في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي

مضيفا بأن هذه الحملة الثالثة هي الاخيرة هذا العام وتاني ضمن الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر علي انتاجيتها وتشمل تحصين الابقار والجاموس والاغنام والماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والاجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح ودعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين علي مستوي الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم.

واوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.