إندونيسيا تحقق مفاجأة من العيار الثقيل وتفوز على السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين أندونيسيا والسعودية، في إطار الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ملخص مواجهة إندونيسيا والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وحقق منتخب إندونيسيا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره منتخب السعودية بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب جيلورا يونج معقل جارودا.

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افتتح المنتخب الإندونيسي أولى أهدافه في المواجهة، عن طريق نجم اللقاء مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32، بعد صناعة متقنة من زميله راجنار أوتمانجوتن لزميله فيردينان داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار حارس المنتخب السعودي.

ثم عاد مجددًا مارسيلينو فيردينان، ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 57، من هجمة مرتدة منظمة نفذها المنتخب الإندونيسي بطريقة مميزة عن طريق إيفار جينر ومررها لزميله مارسيلينو ليسددها ويتصدى لها مدافع المنتخب السعودي حسان تمبكتي، ويتابعها مرة آخري لاعب منتخب إندونيسيا ويسكنها شباك أحمد على الكسار حارس مرمى السعودية بشكل مميز.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه مدافع المنتخب الإندونيسي جوستن هوبنر في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب إندونيسيا إلى النقطة السادسة ويحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي والذي يأتي في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

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