إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، بالطريق الإقليمي باتجاه الواحات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بالطريق الإقليمي، باتجاه الواحات في نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

