شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على فتح آفاق تسويقية جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق العالمية مما يساعدها على رفع حجم المبيعات الخارجي وزيادة التعاقدات في التصدير الأمر الذي يمكنها من التطور والنمو والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى أهمية مشاركة عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في المعارض الدولية لدعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري البيني وفتح تلك الأسواق للمشروعات المتوسطة والصغيرة المصرية.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة 19 للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة CISMEF بمدينة جوانزو – الصين والذي أقيم خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2024 بمقاطعة جواندونج.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم وإتاحة باقة متكاملة من الدعم التمويلي والفني والتسويقي لجميع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تسويق منتجات أصحاب المشروعات في الداخل والخارج.

وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات أن مشاركة أصحاب المشروعات في كبرى المعارض الدولية تساهم بشكل مباشر في استراتيجية الحكومة المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية خاصة نحو الأسواق العالمية، بجانب العمل على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول وخاصة الدول الآسيوية وتعزيز التبادل التجاري البيني والتكامل الاقتصادي.

وقال إن الجهاز يحرص على تعزيز مختلف سبل التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية بالدول الآسيوية والأفريقية بهدف فتح قنوات تصديرية جديدة لأصحاب المشروعات وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في الخارج، وعقد الصفقات وابرام التعاقدات تشجيعًا لأصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ومساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات شارك في الدورة 19 للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة CISMEF بمدينة جوانزو – الصين خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2024 بمقاطعة جواندونج بعشرات المنتجات التي لاقت اقبالا وإشادة من زائري المعرض حيث عرضوا منتجات متنوعة منها منتجات عسل النحل ومشتقاته وزيت الزيتون والنباتات الطبية والعطرية والزيوت والأعشاب الطبية والمستلزمات الطبية وأجهزة المطبخ الكهربائية واللوحات الفنية. وقد أقيم المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ووزارة تنظيم الأسواق الصينية وحكومة مقاطعة جواندونج الصينية بمشاركة عدد كبير من الشركات الصينية بالإضافة إلى العديد من الشركات الأجنبية من مختلف الدول.

وقد افتتح جناح الجهاز بالمعرض السيد الوزير المفوض أحمد زكى رئيس مكتب التمثيل التجارى فى بكين والأستاذ أحمد صلاح ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.