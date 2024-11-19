تركيب 250 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تركيب عدد 250 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بعدد 19 قرية وهم قرى العامرية واللاهون وقحافه وهوارة عدلان وهوارة المقطع وسيلا بمركز الفيوم، وقرى سنهور القبلية وسنهور البحرية ووليدة والحبون والتوفيقيه والسعيدية بمركز سنورس، وقرى المظاطلي وفانوس والروضة وألروبيات وأصلان ومعصرة صاوي والعزيزية بمركز طامية.


يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


وأشار، أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58،355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية

 

 

 

 

 

 

تركيب 75 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم

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الفيوم تركيب 250 وصلة وصلة مياه مجانية الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان

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