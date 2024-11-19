القنصل العام للبنان تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

محافظات
قنصل عام لبنان مع
قنصل عام لبنان مع مدير مكتبة الاسكندرية

استقبل  الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم القنصل عبير علي، القنصل العام الجديد للبنان في الإسكندرية، في زيارة رسمية بمناسبة توليها مهام منصبها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية والجمهورية اللبنانية، في ظل ما تمتلكه المكتبة من إمكانيات رائدة ومكانة ثقافية متميزة.

واستعرض الدكتور زايد خلال اللقاء الدور الريادي للمكتبة ورسالتها الثقافية على المستويين العربي والإقليمي، مع التركيز على منطقة البحر المتوسط. واختتم اللقاء، بإهداء مدير المكتبة القنصل عددًا من الإصدارات المميزة، تلاها جولة شاملة داخل المكتبة، تضمنت زيارة أهم المعارض والمراكز البحثية والمعالم التي تجسد ثراء التراث الثقافي والمعرفي.

 

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية اليوم البحر المتوسط التعاون الثقافي الدكتور أحمد زايد بحث تعزيز التعاون تعزيز التعاون الثقافى مدير مكتب مدير مكتبة الإسكندرية

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار محمد النجار

"ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس عامل دليفري في سموحة بالإسكندرية"

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار الغزيرة

"مدينة المنامة.. البدايات والمسارات والمآلات" ندوة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع على الطريق الدولي بالإسكندرية

تسرب مياه الأمطار يتسبب في انهيار سقف ديكوري بجامعة الإسكندرية الأهلية

مكتبة الإسكندرية تستضيف الفنان هشام خرما في حفل موسيقي في نوفمبر الجاري

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025