القنصل العام للبنان تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم القنصل عبير علي، القنصل العام الجديد للبنان في الإسكندرية، في زيارة رسمية بمناسبة توليها مهام منصبها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية والجمهورية اللبنانية، في ظل ما تمتلكه المكتبة من إمكانيات رائدة ومكانة ثقافية متميزة.

واستعرض الدكتور زايد خلال اللقاء الدور الريادي للمكتبة ورسالتها الثقافية على المستويين العربي والإقليمي، مع التركيز على منطقة البحر المتوسط. واختتم اللقاء، بإهداء مدير المكتبة القنصل عددًا من الإصدارات المميزة، تلاها جولة شاملة داخل المكتبة، تضمنت زيارة أهم المعارض والمراكز البحثية والمعالم التي تجسد ثراء التراث الثقافي والمعرفي.