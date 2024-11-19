جامعة الفيوم: ندوة تعريفية عن مشروع التنور المجتمعي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الألسن

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، عميد كلية الألسن ندوة تعريفية عن "مشروع التنور المجتمعي"، حاضرت خلالها الدكتورة أمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير المشروع، بحضور الدكتورة محمد عبدالرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من طلاب الكلية وذلك اليوم الثلاثاء الموافق بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.ط، وإشراف الدكتورة عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أكدت الدكتورة نجلاء سعد، أهمية الندوة لتعريف الطلاب بمشروع التنور المجتمعي في الجامعة ودور كل طالب في تنفيذ متطلبات التخرج من محو أمية ٤ أفراد وتعليمهم القراءة والكتابة كمتطلب أساسي للتخرج نظرًا لأهميته بوصفه واجبًا وطنيًا للنهوض بالإنسان المصري.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة أمال ربيع، عن أهداف المشروع الشاملة التي تتضمن محاربة الجهل بكافة صورة لتشمل محو الأمية الأبجدية والمعلوماتية ومحاربة الشائعات.

كما أوضحت سيادتها آليات التنفيذ ومراحلها وكيفية تواصل الطلاب مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وفريق الدعم التكنولوجي للمشروع بالجامعة للتسهيل على الطالب فضلًا عن تعريف الطلاب بمواعيد الاختبارات، موضحة كيفية العثور عن الأميين والأعداد والفئة المستهدفة لكل طالب.

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