رفع جلسة "النواب" والعودة للانعقاد 1 ديسمبر المُقبل

الفجر السياسي
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

 

وقبيل رفع الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن  المناقشة مستمرة لقانون الإجراءات الجنائية فى الجلسات القادمة.

 

جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

رفع جلسة النواب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي

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