المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقات المتنوعة بالقاهرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة توك توك من سائقه في منطقة المطرية.

 

بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من مواطن يفيد سرقة توك توك الذي يعمل عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة توك توك.


وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة والتي تبين سرقتها.
 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنايات القاهرة المشدد 7 سنوات تشكيل عصابي

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