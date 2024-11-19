"العنف ضد المرأة وتأثيره علي الحياة المجتمعية" ندوة بمركز إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا "ندوة بعنوان “العنف ضد المرأة وتأثيره علي الحياة المجتمعية" ضمن خطة قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بحملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت اشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة.

أقيمت فعليات الندوة بقاعة مجمع اعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضرت فيها الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، وسلوي شمروخ، مدير المجلس القومي للسكان، والدكتورة سميرة ابراهيم السيد، مدير الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، وحنان صابر، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة قنا، وحسناء محمد، مدير إدارة المرأة بمديرية العمل بقنا، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمركز اعلام قنا.

تضمنت فعاليات الندوة، فحص وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأمراض المزمنة، مع تقديم إرشادات والنصائح الطبية للازمة للحالات المستفيدة من الخدمات الطبية المقدمة بالندوة.

أكدت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، بأن العنف والجهل والفقر، عوامل تهدم وتضعف المرأة وأن صلاح المرأة نفسيا وجسديا هو صلاح للأسرة والمجتمع، وأن العنف الأسري موجود منذ قديم الازل وله العديد من الصور والأشكال، ويختلف الوعي بالعنف الاسري باختلاف ثقافة المجتمع.

وأضافت سنارى، بأن للعنف أشكل وصور متنوعة، منها العنف اللفظي والعنف الاقتصادي المنتشر، خاصة في صعيد مصر وحرمانها من الميراث، والعنف الاجتماعي بسبب العادات والتقاليد في المجتمع مثل الزواج المبكر وختان الإناث وغيرها من التصرفات التي تكون بسبب العادات والمعتقدات المجتمعية، مشيرة إلى أن أضرار العنف النفسي والذي لا يقل خطورة عن العنف الجسدى فيسبب لها ضعف الثقة بالنفس وتشتيت قدرتها في التفكير فينعكس ذلك علي قدرتها فى التصرف، والارتباك الخوف الانسحاب.

فيما أكدت سلوي شمروخ، مدير المجلس القومي للسكان بقنا، دور المجلس القومي للسكان في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر كصورة من صور العنف ضد المرأة وتأثره عليها نفسيا واجتماعيا وصحيًا.

وأشارت الدكتور سميرة ابراهيم السيد، مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إلى أن الجمعية لها دور في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات في تنفيذ مشروعات صغيره لتمكين المرأة اقتصاديا كأحد حلول مناهضة العنف ضد المرأة.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إن الندوة تأتى في إطار خطة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والحملة العالمية للأمم المتحدة والتي تحمل مسمى حملة الـ "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي تنطلق خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، بهدف رفع الوعى المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة.