جامعة الفيوم: ورشة عمل حول الخطة المستقبلية للجامعة وشرح قرار وزير المالية رقم (464) لسنة 2019

شهد أحمد رشاد عبد العال، أمين عام جامعة الفيوم، الندوة التي نظمتها إدارة الجامعة حول الخطة المستقبلية للجامعة، وشرح قرار وزير المالية رقم (464) لسنة 2019 تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

بحضور عمرو ماضي أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري العموم والكليات ومسؤولي الشئون المالية بالجامعة.

حاضر خلال الندوة عبد الرزاق جودة السيد مدير الوحدة الحسابية الرئيسية، وذلك اليوم الثلاثاء 19/11/2024.

أوضح أحمد رشاد أن الغرض من عقد الندوة هو عرض الخطة المستقبلية للجامعة والإجابة على تساؤلات العاملين في الجوانب المالية بالجامعة، وتزوديهم بالمعلومات الصحيحة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه يضع مصلحة الموظفين نصب أعينه ويسعى لتحسين الأوضاع المالية لكافة العاملين في الجامعة، من أجل الارتقاء بها ووضعها في مصاف الجامعات المصرية.

وأكد أن جامعة الفيوم تمتلك كوادر إدارية مميزة تتسم بالكفاءة والأخلاق الحميدة، وشدد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير الجوانب الإدارية واتخاذ القرارات السليمة داخل الكليات وحل المشكلات بشكل عاجل.

وأشار عمرو ماضي، إلى أن جامعة الفيوم تتخذ خطوات جادة نحو الاهتمام بالعاملين على مختلف الجوانب مشيرًا، إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون من أجل الارتقاء بالجامعة.

وتناول عبد الرازق جودة السيد شرح قرار وزير المالية رقم 464 لسنه 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للحسابات والموارد، وكيفية تحصيل رسوم استخراج الشهادات والصور والمستخرجات وطابع الشهيد وكيفية تسويتها ماليًا.

كما استمع لتساؤولات الحاضرين وقام بالإجابة عنها.

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