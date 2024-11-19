محافظ سوهاج يعقد اللقاء الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية.

وقد تنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التراخيص، وطلبات أخرى متنوعة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.