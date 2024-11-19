تأييد حكم بالسجن 10 سنوات لتاجري الحشيش في دار السلام

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قضت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حُكم الإدانة بحق مُدانين بالاتجار في الحشيش في دار السلام.


صدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن حسنن وحضور محمد سرحان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 


وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت يوم 9 مارس الماضي بمُعاقبة إيهاب.أ وحسام.ح بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه. 
وتضمنت العقوبة مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية. 
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتُهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مُخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. 
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مُششخن (فرد خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا واحرزوا ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصًا له بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات. 
كما قاوموا بالقوة والعنف موظف عام هو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته غبان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاحًا ناريًا مُهددًا إياه بإلحاق اذى بدني به لمنعه من ضبطهم مُحرزين الجواهر المخدرة.

اتجار في الحشيش الاتجار فى الحشيش السجن 10 سنوات السجن 10 سنوات لتاجر النيابة العامة دار السلام قسم شرطة دار السلام محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش بالشرقية

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025