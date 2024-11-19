إزالة 31 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الإسماعيلية

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جانب للقاء
جانب للقاء

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ 31 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 900 متر و19 قيراطًا و17 سهمًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 14، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن إزالة 16حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، على مساحة 19 قيراطًا و17 سهمًا، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان.

بالإضافة لإزالة 15 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الري، على مساحة 900 م، عبارة عن بناء أسوار وأكشاك على حرم الري.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، وتنفذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر  وتنتهي المرحلة الثالثة في 27 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

ازالة التعديات الأراضي الزراعية محافظة الاسماعيلية التنمية المحلية

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