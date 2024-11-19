جامعة الفيوم: فحص طعون انتخابات الاتحادات الطلابية

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جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

عقدت لجنة فحص طعون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعضوية وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود عبد المنعم محفوظ، عضوًا قانونيًا، ولمياء كساب، مدير عام رعاية الشباب، والطالبة ميرنا عزت روحي، والطالب مينا أشرف فاروق، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٤م.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب. 

 

صرح الدكتور عاصم العيسوي، أن لجنة فحص الطعون قد فحصت١١ طعنًا، موضحًا أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون.

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم: تلقي طلبات الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

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