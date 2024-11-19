آخر تطورات إصابة محمد حمدي وموقفه من اللحاق بمباراة المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

تطورات إصابة محمد حمدي

وأدى محمد حمدي تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الدكتور مصطفى عبده عضو الجهاز الطبي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

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وبعد ذلك خاض اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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