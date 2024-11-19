كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام نجم إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة.

نجم إنتر ميلان يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عقد تورام مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو عام 2028 ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 85 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ليفربول يراقب ماركوس تورام منذ فترة طويلة وكانوا مهتمين بالتعاقد معه حتى بوجود يورجن كلوب في منصب المدير الفني.وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ماركوس تورام البالغ من العمر 27 عامًا لا يفكر في الرحيل عن إنتر ميلان.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن تورام انضم إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2023 وفاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع إنتر ميلان.

ونقلت الصحيفة الإيطالية تصريحات تورام مؤخرًا والتي قال فيها: "أحب هذا الملعب، أحب سان سيرو".

واختتم تورام تصريحاته قائلا: "المباراة ضد إيطاليا كانت غريبة بالنسبة لي لقد لعبت ضد إخوتي وكان ذلك غريبًا جدًا، لكنني أحبهم جميعًا وكنت سعيدًا بمواجهتهم".