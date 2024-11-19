تشكيل العراق الرسمي أمام عمان في تصفيات آسيا المؤهلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن خيسوس كاساس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العماني بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

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حراسة المرمى: باسل

خط الدفاع: حسين، تحسين، سولاقا، دوسكي.

خط الوسط: زيدان، ياسين، الطائي.

خط الهجوم: الأمين، أيمن، جاسم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

التردد: 11054
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات
التردد: 11585
معامل الاستقطاب: عامودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

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