تشكيل العراق الرسمي أمام عمان في تصفيات آسيا المؤهلة

أعلن خيسوس كاساس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العماني بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل العراق أمام عمان

حراسة المرمى: باسل

خط الدفاع: حسين، تحسين، سولاقا، دوسكي.

خط الوسط: زيدان، ياسين، الطائي.

خط الهجوم: الأمين، أيمن، جاسم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

التردد: 11054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات

التردد: 11585

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2