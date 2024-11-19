غدا.. صناع فيلم وين صرنا لـ درة ضيوف معكم منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي غدا الفنانة درة بصحبة صناع فيلمها الجديد "وين صرنا"، ضيوف علي برنامجها معكم الذي يعرض علي قناة on.

صناع فيلم وين صرنا لـ درة ضيوف معكم مني الشاذلي

وتكشف درة خلال اللقاء سبب اتجاهها إلى الإخراج والإنتاج، وكواليس تجربة وين صرنا والصعوبات التي واجهتها وطريقة تعاملها مع ابطال الفيلم وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى أعمالها الفنية المقبلة.

فيلم وين صرنا في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد فيلم وين صرنا من إنتاج وإخراج درة عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تنتهي فعالياته يوم الجمعة المقبلة.

تفاصيل فيلم وين صرنا

وتدور احداث فيلم وين صرنا فى إطار اجتماعي درامي، حول امرأة تُدعى نادين، من غـ زة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحـ رب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحـ رب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

أماكن عرض فيلم وين صرنا

وعُرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، يوم 15 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، كما تم عرضه بسينما الزمالك ومركز الثقافة بالتحرير أمس الإثنين 18 نوفمبر الجاري.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسل الذنب مع هانى سلامة، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويشارك به ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

آخر أعمال الفنانة درة

وكان اخر اعمال درة هو مسلسل الأجهر، الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، ضم بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: «عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة».

أحداث مسلسل الأجهر

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر الأحداث لكشف حقيقة مقتل والدته.