نور النبوي يروّج للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

"يارب اكرمنا".. نور النبوي يروّج للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

الفجر الفني
بوابة الفجر

شارك الفنان المتألق نور النبوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" بوست جديد يروّج فيه للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، الذي يُعد استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.


منشور نور النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام 

ونشر "النبوي" البوستر الرسمي لفيلم الحريفة الجزء الثاني، وعبّر عن حماسه الكبير للمشاركة في هذا العمل، حيث أرفق منشوره بالآتي:  "يارب إكرمنا البوستر الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا 4 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر و5 ديسمبر في الوطن العربي".

منشور نور النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 


تفاصيل فيلم الحريفة الجزء الثاني 

 

في سياق متصل فيلم "الحريفة 2" يُعيد الجمهور إلى عالم الكرة الشعبية والعلاقات الاجتماعية، مع تسليط الضوء على صراعات الأبطال لتحقيق أحلامهم، العمل يجمع بين الدراما والروح الشبابية، بمشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية.


نجاح الجزء الأول من فيلم الحريفة 

يُذكر أن الجزء الأول من "الحريفة" قد لاقى إشادة واسعة، ما يجعل الجزء الثاني واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الفترة المقبلة.


أحدث الأعمال الدرامية للفنان نور النبوي 

وكانت آخر أعمال نور النبوي في الدراما هو مسلسل "6 شهور" الذي يُعرض حاليا عبر منصة Watch it، وهو مسلسل درامي يناقش حياة الشباب بعد التخرج والمشاكل التي يواجهونها في عالم البحث عن الوظيفة.

أعمال نور النبوي آخر أعمال نور النبوي الفنان نور النبوي منشور نور النبوي

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