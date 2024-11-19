نجاة 4 سيدات من حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الضبعية غرب الأقصر

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السيارة بعد الحادث
السيارة بعد الحادث

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، وانقذت العناية الإلهية 4 سيدات من الموت المحقق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما  تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بانقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون تقل لوحات رقم «ص ع و7684 »، في ترعة الضبعية بدائرة القرنة وقامت أهالي القرية بإنقاذ 4 سيدات كانوا بداخلها، وعلى الفور أنتقل قوات الحماية المدنية ورجال المرور ومباحث مركز شرطة القرنة إلى محل البلاغ.


وافادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم التحكم في قيادة السيارة الملاكي لتفادي اصطدام دارجة نارية ظهرت فجأة أمام أنظار السيدة سائقة السيارة الملاكي، كما تسببت الحشائش الطافية أعلى سطح مياه الترعة من عدم غرق السيارة بشكل كامل.


جرى تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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