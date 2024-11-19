محمد لطفي يكشف سبب حبه للتمثيل وكواليس مسيرته الفنية

الفجر الفني
محمد لطفي
محمد لطفي

تحدث محمد لطفي عن كواليس حبه للتمثيل ومسيرته الفنية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، الذي يُعرض على قناة dmc.

محمد لطفي يكشف سبب حبه للتمثيل 

وقال لطفي: كان نفسي أمثل بسبب أحمد مظهر في فيلم وا إسلاماه، حيث أحببت التمثيل منذ سن التاسعة، وهذا الفيلم كان له تأثير كبير في حياتي، لأنني تأثرت بمشهد أحمد مظهر وهو يختار الفرسان أمام القلعة لمحاربة الأعداء، وكنت أتمنى أن أكون واحدًا منهم، ومع مرور الوقت زاد حبي للملاكمة.

وواصل: شاركت في التمثيل منذ صغري مع فرقة الفنون الشعبية في مركز شباب المعادي، لكني ركزت أكثر في الملاكمة عن التمثيل وأصبحت ملاكمًا محترفًا، والتحقت بمدرسة الصنائع، ورسبت سنة لتحسين مجموعي الدراسي وانشغالي بالملاكمة أثر على مجموعي في الشهادة الإعدادية.

آخر أعمال محمد لطفي

وكان آخر أعمال محمد لطفي هو مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض ضمن سباق 2024 بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، دنيا المصري، عايدة رياض، رحاب الجمل، ماجدة منير، تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال.

وايضا شارك في فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، ويقدم شخصية شربيني، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وفيلم ولاد رزق 3 يدور في إطار أكشن تشويقي، يستكمل قصة ولاد رزق، وهم أشقاء يعملون في السرقة والإجرام ولكنهم يقررون التوبة والعمل في مجالات أخرى مختلفة، قبل أن يقرروا العودة مجددًا إلى حياتهم القديمة لتنفيذ مهمة إجرامية جديدة وأخيرة بالنسبة لهم.

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