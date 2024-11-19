نقيب الصحفيين: ملف المحبوسين سيُطرح خلال المؤتمر العام.. وتشكيل لجنة قانونية لمساعدتهم

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن ملف الصحفيين المحبوسين هو ملف شائك، نتمنى أن ينتهي؛ حيث أنه يؤثر على الصحفيين وأسرهم، الذي يمر ثقيلًا عليهم لمرور سنوات طويلة، تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، لأسر الصحفيين المحبوسين، عن تشكيل لجنة قانونية بالنقابة لمتابعة المحبوسين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حبسهم.

وقال نقيب الصحفيين، إن ملف المحبوسين سيكون أحد المحاور الرئيسية التي سينظرها الموتمر العام السادس؛ لإنهاء هذا الملف وتلك الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدًا أن النقابة ستستمر في دعم الزملاء المحبوسين وأسرهم، برغم قدرات النقابة المحدودة، ولكن ستظل قضيتهم مطروحة طوال الوقت، حتى حلها.