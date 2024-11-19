بتوقيع تريزيجيه.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر ضد بوتسوانا

انتهت أحداث الشوط الأول في المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

أحداث الشوط الأول

دخل المنتخبين اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي، والتقدم خطوة نحو اللقب.

ومع الدقيقة الثامنة تقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتسوانا أوماتلا كيباثو بإحراز هدف التقدم لفريقه من الشوط الأول في شباك منتخب مصر.

أدرك لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه التعادل لمنتخب الفراعنة مع الدقيقة ال16 من عمر الشوط الأول، في شباك بوتسوانا.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر ضد بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلًا من:

محمد عواد والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود زلاكا.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما منتخب بوتسوانا في الوصافة برصيد 7 نقاط.

