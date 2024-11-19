حبس عاطل متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الائتمان بالمرج

حوادث
متهم
متهم

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الاستيلاء على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بمنطقة المرج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على بطاقات الائتمان والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وبحوزته مضبوطات أبرزها 5 كروت ائتمان لبنوك مختلفة ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.

حوادث الفجر استيلاء على أموال استيلاء على اموال المواطنين الاستيلاء على أموال المواطنين المضبوطات النيابة النيابة العامة

مواد متعلقة

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

سحب 1341 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرص عمل وهمية.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

حصيلة التهرب الجمركي.. القبض على المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 13 لصا بقبضة الأمن في القاهرة

النقد أسقطهم بقبضة الأمن.. ملابسات واقعة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالقاهرة

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف الشوط الثاني (1-1).. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني(1-1).. مشاهدة منتخب مصر × بوتسوانا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025