محافظ الإسكندرية: المتابعة المستمرة لتداعيات الأمطار والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

محافظات
التعامل مع تداعيات
التعامل مع تداعيات نوة المكنسة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، بالتزامن مع نوة المكنسة على استمرار  الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي جهودها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم للتعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، والتي تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضحت المحافظة أن هذه الجهود أسفرت عن تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من المناطق، مما أدى إلى ضمان تحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة.

ووجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدقيقة لتصريف مياه الأمطار، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

 وكلف المحافظ غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بمتابعة الموقف لحظيًا ورصد أي تداعيات قد تنتج عن الأحوال الجوية، حيث أعلنت غرفة عمليات المحافظة عن رصد تجمعات مياه الأمطار في عدة مناطق، من بينها مدرسة محمد رمضان بطوسون، وأرض المحمرة بحي المنتزه أول، وشارع مصطفى كامل ونسقت مع شركة الصرف الصحي لإزالة تلك التجمعات سريعًا.

وكثفت الأجهزة التنفيذية جولاتها الميدانية منذ الفجر لمتابعة أعمال شفط المياه خاصة في المناطق التي لم يُنفذ بها مشروع الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار بعد متفقدة  مناسيب بيارات المحطات للتأكد من قدرتها على استيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع الأحوال الجوية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين واختتمت البيان بالتأكيد على أن الخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين وتشمل الخطوط:

الخط الساخن 114 للتليفون الأرضي.

أرقام الطوارئ: 4234131 - 4234137 (من أي هاتف محمول).

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125.

 

IMG-20241119-WA0171
IMG-20241119-WA0171
IMG-20241119-WA0170
IMG-20241119-WA0170
أجهزة أحمد خالد حسن الأجهزة التنفيذية الخط الساخن 114 الفريق أحمد خالد حسن المتابعة المستمرة شركة الصرف الصحي شكاوى المواطنين شفط المياة شركة مياه الشرب شركة الصرف في المناطق غرفة عمليات المحافظة والأجهزة التنفيذية

مواد متعلقة

القنصل العام للبنان تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار محمد النجار

"ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس عامل دليفري في سموحة بالإسكندرية"

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار الغزيرة

"مدينة المنامة.. البدايات والمسارات والمآلات" ندوة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع على الطريق الدولي بالإسكندرية

تسرب مياه الأمطار يتسبب في انهيار سقف ديكوري بجامعة الإسكندرية الأهلية

مكتبة الإسكندرية تستضيف الفنان هشام خرما في حفل موسيقي في نوفمبر الجاري

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025