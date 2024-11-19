محافظ الإسكندرية: المتابعة المستمرة لتداعيات الأمطار والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، بالتزامن مع نوة المكنسة على استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي جهودها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم للتعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، والتي تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضحت المحافظة أن هذه الجهود أسفرت عن تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من المناطق، مما أدى إلى ضمان تحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة.

ووجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدقيقة لتصريف مياه الأمطار، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وكلف المحافظ غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بمتابعة الموقف لحظيًا ورصد أي تداعيات قد تنتج عن الأحوال الجوية، حيث أعلنت غرفة عمليات المحافظة عن رصد تجمعات مياه الأمطار في عدة مناطق، من بينها مدرسة محمد رمضان بطوسون، وأرض المحمرة بحي المنتزه أول، وشارع مصطفى كامل ونسقت مع شركة الصرف الصحي لإزالة تلك التجمعات سريعًا.

وكثفت الأجهزة التنفيذية جولاتها الميدانية منذ الفجر لمتابعة أعمال شفط المياه خاصة في المناطق التي لم يُنفذ بها مشروع الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار بعد متفقدة مناسيب بيارات المحطات للتأكد من قدرتها على استيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار.

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وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع الأحوال الجوية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين واختتمت البيان بالتأكيد على أن الخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين وتشمل الخطوط:

الخط الساخن 114 للتليفون الأرضي.

أرقام الطوارئ: 4234131 - 4234137 (من أي هاتف محمول).

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125.

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