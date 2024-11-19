دورات تدريبية على الإسعافات الأولية لجميع العاملين بمديرية العمل بسوهاج

أعلن الدكتور حازم على وكيل وزارة العمل بسوهاج، عن ندوة تثقيفية للتوعية بـ "مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية" للعاملين بمديرية العمل بمحافظة سوهاج.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران،واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، عن تنفيذ خطتها في تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث افتتحت فعاليات الندوة التثقيفية بكلمة ترحيب من خلال الهام ابوزيد وكيل مديرية العمل بسوهاج، والذى أكدت خلال الفاعلية على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في مختلف مجالات عملها على أرض الواقع.

يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة سوهاج، وبمشاركة عدد 65 من العاملين بالمديرية.

ومن جانبه أوضح الدكتورحازم علي مدير المديرية،أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث بشكل خاص، والعاملين بالمديريات بشكل عام.

كما اشتملت الندوة على محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية حول إنعاش القلب، وفتح الممر الهوائي، والتشنجات، والنزيف، وأيضًا الجروح والحروق وكيفية التعامل معها، الكسور وكيفية تثبيتها، والإغماء، الغصة،نزيف الأنف الرعاف لدغات العقارب والثعابين بالإضافة إلى شرح مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كما تضمن أيضا شرح طرق التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث.

جاء ذلك بحضور الهام ابوزيد وكيلة المديرية، ونجوي محمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور هاني محمود فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف بسوهاج،وفريق المسعفين محمد عبدالحميد يحيا و مصطفى عبدالفتاح عثمان ومحمد لطفي اداري بفرع هيئة الإسعاف بسوهاج.

وفى ختام الندوة أشاد حازم علي مدير المديرية، بجهود هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية لأفراد المجتمع، وبخاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.