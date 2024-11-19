يصر نادي النصر السعودي علي موقفه أمام النادي الإسباني ريال مدريد بشأن مغادرة إيميريك لابورت، مدافع "العالمي" في الميركاتو الشتوي المقبل.

النصر السعودي يحسم موقفه من رحيل مدافعه لريال مدريد

وأشارت تقارير إسبانية مؤخرا أن إيميريك لابورت أصبح الخيار الأول لدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، من أجل تعزيز دفع الميرنجي بلاعب جديد، عقب إصابة إيدير ميليتاو.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن النصر يرفض حتى الآن جميع محاولات ريال مدريد لخفض قيمة صفقة لابورت عن 30 مليون يورو، وجاء رده حول الانتهاكات للتعاقد معه: "إما الدفع كاملا أو سيبقى لابورت هنا".

وأفاد البرنامج الإسباني أن لابورت يطلب مكافأة توقيع تبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى راتب صافٍ يصل إلى 8 ملايين يورو.

والجدير ذكره أن المدافع الإسباني يحصل على راتب صافٍ في صفوف النصر السعودي يبلغ 20 مليون يورو.

