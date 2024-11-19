أهداف مباراة فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة فلسطين أمام كوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

أهداف فلسطين ضد كوريا الجنوبية

افتتح زيد القنبر التسجيل لصالح فلسطين في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وسرعان ما عدل سون هيون مين بهدف التعادل في الدقيقة السادسة عشر من أحداث الشوط الأول.

ودخل منتخب فلسطين بالتشكيل آلاتي لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ياسر حمد- مصعب البطاط- ميشيل تيرمانيني- عميد محاجنة.

خط الوسط: جوناثان كانتيانا- كاميلو سالدانيا- عدي خروب- تامر صيام.

وفي الهجوم: عدي الدباغ- زيد القنبر.