وزير الأوقاف: حقوق الطفل أولوية دينية وإنسانية

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مجلة الفردوس التابعة
مجلة الفردوس التابعة للأوقاف

أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد الجديد لشهر جمادى الأولى ١٤٤٦هـ من مجلة "الفردوس" للأطفال، وبه مجموعة مميزة من القصص والموضوعات التي تستهدف بناء وعي الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، وذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا في أعمار الطفولة.  

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في افتتاحية العدد أهمية حقوق الطفل التي يتزامن الحديث عنها مع اقتراب اليوم العالمي للطفل، الموافق ٢٠ من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م.  

وشدد الوزير على أن اتفاقية حقوق الطفل تضمنت حقوقًا أساسية تشمل حق الطفل في البقاء والعيش في أمن وسلام، وحقه في الحماية، والنمو الصحي السليم، والتعليم، والتثقيف، والتنشئة الاجتماعية السليمة.

وأشار إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أكدت هذه الحقوق قبل أي مواثيق دولية، موضحًا أن الالتزام بها يسهم في تنشئة جيل واعٍ ومسئول قادر على تحقيق رفعة الأمة وتقدمها.  

وأوضح أن وزارة الأوقاف تولي هذه الحقوق أولوية قصوى ضمن خططها التنموية والتوعوية، مشيرًا إلى أن إصدار مجلة "الفردوس" يأتي في هذا السياق، ذلك بأنها تقدم محتوى يرسخ القيم الأخلاقية والدينية بطريقة ميسرة وجذابة للأطفال.  

يذكر أن العدد الجديد يتضمن مجموعة من القصص الهادفة المشوقة مثل: "الراحمون يرحمهم الرحمن"، و”الاعتذار لا يكفي دائمًا"، و”الأدب مع الوالدين"، و”لقاء عربي فصيح"، و”الغزالة المغرورة"، و"ألوان عمر”؛ وتعد هذه القصص وسيلة ممتعة لبث القيم الإنسانية وغرسها في نفوس الأطفال بأسلوب تربوي إبداعي.

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