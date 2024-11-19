نقابة الصحفيين تطلق استبيانًا حول أوضاع الصحافة المصرية ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أطلقت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، استبيانًا للصحفيين، كجزء من أعمال المؤتمر العام؛ للتعرّف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات، وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات معبرة عن الواقع الصحفي في مصر من خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي ينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين، الزملاء الصحفيين، للمشاركة في الاستبيان، للحصول على نتائج ومقترحات وملاحظات معبرة عن رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وممتهني الصحافة وينتهي التسجيل في الاستبيان يوم 7 ديسمبر المقبل على أن تكون نتائجه وإحصائياته على طاولة فاعليات المؤتمر.

وراعت النقابة أن تكون الاستمارة مركزة ومحددة، وتم توزيع أسئلتها فى المحاور المطلوب بحثها وتتصل اتصالا وثيقًا بالهدف من المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

للاطلاع على الاستبيان من هنا.

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