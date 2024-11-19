عاجل| ضربة يقظة.. إحباط محاولة تهريب كمية مخدرات بأكثر من مليار جنيه

حوادث
المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

 
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد الموانئ المصرية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليار جنيه.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)  إعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول بإستخدام سيارة  نقل "براد".. وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط (أحد عناصر التشكيل)  بكمين أعد خصيصًا له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين إستخدامه مخابئ سرية (إسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندى "خضروات وفواكهة".. حيث تم إستخراج الأقراص من الإسطوانات وتبين أنهم (800 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").
   


     

وبإستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر بمحافظات (الإسماعيلية – شمال سيناء - مطروح).. وبحوزتهم (42 ألف قرص لذات العقار).. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرى " - مقيمان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول "  .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (أكثر من مليار جنيه).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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