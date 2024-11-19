الكونكاكاف يحرم منتخب هندوراس من جماهيره أمام المكسيك بسبب أجيري

الفجر الرياضي

قرر اتحاد أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف"، حرمان منتخب هندوراس من جماهيره في مواجهة مضيفه المكسيك، والمقرر لها فجر الأربعاء، في إياب دور ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف. 

الكونكاكاف يحرم منتخب هندوراس من جماهيره أمام المكسيك بسبب أجيري

وتعرض خافيير أجيري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب المكسيك، لإصابة قوية على مستوى الرأس، عقب نهاية مواجهة هندوراس، فجر السبت الماضي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وتلقى أجيري مدرب المكسيك ضربة قوية من زجاجة مياة غازية من جماهير هندوراس عقب نهاية المباراة، التي خسرها منتخب المكسيك، بثنائية نظيفة، مما أدى إلى إصابته بالنزيف.

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وأصدر اتحاد "الكونكاكاف" بيانا رسميا قائلا: "قررت لجنة الانضباط في الاتحاد خوض منتخب هندوراس مباراته المقبلة على أرضه (في إحدى بطولات اتحاد الكونكاكاف) دون جماهير".

وأضاف البيان أن اللجنة فتحت تحقيقًا منفصلًا بشأن تصرفات أجيري خلال المباراة.

وقال أجيري في مؤتمر صحفي، "هذه هي كرة القدم، ولا داعي لذكر الباقي لأنني لست من الأشخاص الذين يشكون".

وأضاف، "أنا منزعج من النتيجة، الشخص المسؤول الرئيسي هو أنا، لكن هذه هي كرة القدم ومن حسن الحظ أن لدينا مباراة أخرى على أرضنا الثلاثاء لمحاولة عكس ذلك".

وتابع أجيري، "سنحاول تنظيم أنفسنا وتنظيم أنفسنا بشكل أفضل لمحاولة قلب النتيجة".

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