غدًا.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتسلّم الاتحاد العام للصحفيين العرب، غدًا الأربعاء، مقرّه الجديد بالقاهرة، رقم 50 بشارع عبدالخالق ثروت.

يشهد الاحتفال حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد كلّف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة.

وقال الاتحاد إن هذا يؤكد تقدير الرئيس السيسي والدولة المصرية للصحافة والصحفيين المصريين والعرب، وبما يُمكّن اتحاد الصحفيين العرب من القيام بمهامه في الفترة القادمة.