تواصل اعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق بالدقهلية

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جانب من أعمال لجنة
جانب من أعمال لجنة المرور على مصنع تدوير المخلفات


تواصلت اعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق محافظة الدقهلية برئاسه وحده الاداره المتكامله للمخلفات الصلبه بالتنسيق مع الاداره العامه للمركبات واداره الصحه والسلامه المهنيه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
واوضح "مرزوق" ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي اداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظه والشركه. 

وقال  "مرزوق" ان محافظه الدقهليه رائده في مجال تنفيذ البنيه التحتيه لمنظومه اداره المخلفات البلديه بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلديه ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركه بين محافظه الدقهليه  ووزاره التنميه المحليه وبدعم من بنك الاعمار الاوربي.
واضاف "مرزوق" أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجه والتدوير المخلفات البلديه ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو
ومن جهته أوضح  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة إنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل اداره المخلفات والدكتوره هدير فريد مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الاداره المتكامله وعبد العزيز محمد مسئول الدعم الفني حيث قامت لجنه التفتيش المفاجىء لمتابعه أداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات بمصنع تدوير المخلفات بسندوب لبيان مدي إلتزام الشركه المصريه لتدوير المخلفات الصلبه ايكارو ضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتاكد من مدي الالتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير والمعالجه لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلديه. 
وقد وجه "مرزوق" الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جانب من أعمال المرور على مصانع المخلفات بالدقهلية

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