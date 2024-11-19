إصابة أحمد رمضان بيكهام في مباراة مصر وبوتسوانا وتبديله بحسام عبد المجيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب منتخب مصر بكدمة في الضلوع أثناء مباراة الفريق أمام بوتسوانا، وذلك في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي يُلعب حاليًا على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تأهل الفراعنة إليها منذ الجولة الرابعة.

إصابة أحمد رمضان بيكهام

وفي أول تبديل خلال المباراة، قام حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بإشراك حسام عبد المجيد بدلًا من بيكهام، في الوقت الذي لا يزال فيه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هو السائد.

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بدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيلة مكونة من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة ومحمد حمدي في الدفاع، مروان عطية وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الوسط، وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.

 

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