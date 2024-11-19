لهذا السبب..مدير عام الشباب والرياضة بمطروح يُكرم مسئولي مرفق الإسعاف

كرم الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، الدكتور "مصطفي أشرف" مدير عام مرفق إسعاف مطروح، والمسعف "أحمد متولي"، والمسعف "محمد مدحت"، والمسعف "عمر محمد"، مسعفي المباراة، وذلك تقديرًا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة لاعب بعد تعرضه لبلع لسانه أثناء إحدى مباريات كرة القدم.

شهدت المباراة لحظات حرجة عندما سقط اللاعب بشكل مفاجئ على أرض الملعب، مما استدعى تدخل طبي سريع لإنقاذ حياته، وبفضل الله ثم يقظة فريق الإسعاف وسرعة استجابتهم، تم التعامل مع الحالة بكفاءة عالية، مما ساعد في أنقاذ حياة اللاعب.

أشاد "رفاعي" خلال التكريم بجهود مرفق الإسعاف ودورهم الحيوي في الحفاظ على أرواح الرياضيين، بمختلف الأنشطة، وخاصة بمباريات كرة القدم، مؤكدًا أن هذا الموقف يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات لضمان سلامة جميع المشاركين في الأنشطة الرياضية.

ومن جانبهم، عبر مسئولي مرفق الإسعاف بمطروح عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين التزامهم التام والدائم بتقديم أفضل الخدمات الطبية العاجلة للمجتمع، وأن ما يقدمونه هو رسالة سامية نحو الحفاظ على أرواح المواطنين بمختلف مواقعهم وفئاتهم.

يعد هذا التكريم رسالة شكر واعتراف من مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بالجهود التي تبذلها كافة القطاعات المعنية لضمان نجاح واستمرار الأنشطة الرياضية بمطروح مع توفير بيئة آمنة لممارسة النشاط الرياضي.

جاء التكريم في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون والتشابك بين مختلف الجهات.