مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف عن الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

الفجر الفني
بوابة الفجر

في دورته الـ45، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"، وهى مبادرة جديدة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما لدعم المواهب الشابة بالتعاون مع منصة "ذا فيلم فيرديكت".

أسماء الفائزين

وجائت أسماء الفائزين كالتالي:

1/ هاني خليفة: عن فيلمه رحلة 404 بطولة منى زكي، الذي رشح لتمثيل مصر في الأوسكار 2024.

2/ نهى عادل: عن أول أعمالها الإخراجية دخل الربيع يضحك المشارك في المسابقة الرسمية.

3/ ركين سعد: عن دورها في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي عُرض في مهرجان فينيسيا 2024، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس.

4/ أحمد العياد: الناقد السينمائي السعودي المعروف بمقالاته المؤثرة.


تفاصيل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

 

أيام صناعة السينما تضمنت ورش عمل ونقاشات عن احتياجات السوق، مما يعزز المشاريع السينمائية الجديدة ويُبرز مكانة مصر كمركز سينمائي إقليمي.

 

تكريم الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله  في حفل الإفتتاح

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الدورة الـ 45 قام بتكريم كلا من الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله بجائزة إنجاز العمر، وجاء ذلك ضمن فعاليات حفل الإفتتاح الذي إنطلق يوم 13 من شهر نوڤمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024. 

 

البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 
أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45

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