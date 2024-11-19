كرم جبر يهنئ وزير الإعلام والسفير العمانيين بمناسبة العيد الوطني الـ54

أخبار مصر
كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام

هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ بمناسبة العيد الوطني الـ 54 لسلطنة عمان.

وشدد “جبر” على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في مصر والسلطنة، تحت مظلة متفاهمة بين قائدي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه السلطان هيثم بن طارق.

وأعرب رئيس “الأعلى للإعلام” عن تمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام التقدّم والرقي والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى متقدّم من التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة.

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025