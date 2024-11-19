رئيس الإمارات يستقبل وزير خارجية قطر في أبوظبي

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وفي بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، نقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى سموه، تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والازدهار.

وحمل رئيس دولة الإمارات، وزير الخارجية القطري تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأطيب تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام التطور والرخاء.

وبحث رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر ــ خلال اللقاء ــ العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين الشقيقين وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الجانبان عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط ومنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.