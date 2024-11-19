ميقاتي: نعتزم وقف العدوان على لبنان وحفظ السيادة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن أولوية الحكومة اللبنانية، هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية.

وخلال لقائه الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين، استعرض ميقاتي، مساعي التي يقوم بها الموفد الأمريكي لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وشدد ميقاتي - خلال اللقاء - على تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب، مشيرا إلى أن الهم الأساس لدى الحكومة اللبنانية، هو عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية.

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025