كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حقيقة تقدمه بعرض رسمي من أجل ضم الجناح الدولي الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان يكشف حقيقة طلبه لنجم برشلونة

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان ينفي وبشدة، تقديم عرض ضخم بتلك القيمة المالية الكبيرة، من أجل ضم لامين يامال، بحجة أن النادي الكبير لا يكن يملك القدرة المالية الضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن كل ما حدث هو استفسار المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرتغالي لويس كامبوس، خلال فترة الانتقالات الأخيرة، عن وضع اللاعب، خاصة أن «الأخير» معتاد على إجراء الاتصالات وإبقاء الملفات مفتوحة لسنوات.

وكان إنريك ماسيب، مستشار رئيس نادي برشلونة، قد خرج في تصريحات لبرنامج «إل تشيرينجيتو»، ألمح خلالها إلى تقدم باريس بعرض ضخم لضم يامين لامال، قائلا: «لقد قال الرئيس بالفعل إن لديه عرضا بقيمة 250 مليون دولار، لكنه رفضه ولم يفكر فيه أبدا، لقد جاء هذا العرض بالفعل من فرنسا».

وأضاف «ماسيب»: «عندما يكون لديك المال وطريقة للدفع، يمكنك أن تأمل في التوقيع مع الجميع».