العمدة: بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

يشهد مدخل الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا، تجهيزات إعادة رصفه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة بني سويف.

وأعلن النائب حسام العمدة، رئس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن أعمال تمهيد الطريق بدأت، اليوم، بطول كم، بدءًا من كوبرى شباط وصولًا إلى مدخل الطريق الصحراوي الغربي، بمشاركة هيئة المشروعات ومديرية الطرق ببني سويف، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسيد المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة الطرق ببني سويف، وبحضور رئيس مركز ومدينة سمسطا، ورئيس مجلس قرية مازورة، بالإضافة إلى مدير المتابعة بالقرية.

وأوضح النائب حسام العمدة، أن الجهات المعنية ستقوم بإعادة رصف الطريق من كوبرى شباط حتى مدخل الطريق الصحراوي الغربي، كما تشمل الأعمال أيضًا رصف الطريق المؤدي من مدخل قرية مازورة إلى بداية الرصف داخل القرية، بالإضافة إلى استكمال رصف الشارع الرئيسي داخل القرية حتى الجمعية الزراعية.

وأضاف "العمدة" أنه سيتم رصف طريق الغرز حتى كوبرى شباط ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحسين البنية التحتية في محافظة بني سويف، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحديث وتوسيع شبكة الطرق لتلبية احتياجات التنمية المحلية، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة وتسهيل حركة المرور، مما يعود بالفائدة على كافة المواطنين والمزارعين في القرى المحيطة.

وأوضح النائب حسام العمدة، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية في مختلف المناطق لتوفير بيئة أفضل للمواطنين، وتعزيز حركة التجارة والتنقل بين مختلف المدن والقرى.

النائب حسام العمدة يعلن عن بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق صحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق صحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق صحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف

بدء تجهيزات رصف مدخل الطريق صحراوي الغربي في سمسطا ببني سويف