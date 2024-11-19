تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.
 

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