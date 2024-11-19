الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة وإصابة 4 جنود جراء هجوم بجنوب لبنان

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في هجوم داخل الأراضي اللبنانية، حيث تخوض القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حزب الله جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش في بيان، أن القتيل رقيب أول احتياط من لواء غولاني، وقتل أثناء القتال في جنوب لبنان.

وحسب تقارير صحفية، قتل الجندي عندما ضربت مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله وحدة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان، على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود.

وبذلك يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدأ هجومه البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر الماضي، إلى 49.

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