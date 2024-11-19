صحة الإسماعيلية تعقد سلسلة دورات عن "ترصد الأمراض المعدية"

بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي..

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية سلسلة دورات تدريبية لترصد الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي الإدارة المركزية للصحة العامة والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المُعدية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الدورة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان برفع الكفاءة العلمية واستكمالًا للتعليم الطبى المستمر وتنمية مهارات العاملين المهنية فى تنشيط ترصد الأمراض المعدية بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.



وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي أن الدورات استهدفت عدد 80 من المتدربين من الكوادر الإشرافية الطبية باقسام إدارة الطب الوقائي ومراقبين الترصد والأمراض المعدية، وصحة البيئة ومراقبة الأغذية العاملين بديوان المديرية وجميع الإدارات الصحية.

وأضافت أن البرنامج التدريبي شمل ثلاث دورات عن مكافحة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية ودورة عن التفشيات الوبائية والترصد النشط للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ودورة إجراءات التعامل مع أحداث اشتباه التسمم الغذائي.

حاضر فيها دكتورة إنجى نشأت مسئول متابعة التسممات الغذائية بدورة التسمم ودكتورة منى عبد الحى مسئول مكافحة الأوبئة بدورة التفشيات الوبائية ودكتورة يثرب مصطفى مسؤول مكافحة الأوبئة بدورة مكافحة الأمراض المعدية، وأشرف على الدورة الدكتور أحمد محمود مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية.