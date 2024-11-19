بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي..

صحة الإسماعيلية تعقد سلسلة دورات عن "ترصد الأمراض المعدية"

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية سلسلة دورات تدريبية لترصد الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي الإدارة المركزية للصحة العامة والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المُعدية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الدورة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان برفع الكفاءة العلمية واستكمالًا للتعليم الطبى المستمر وتنمية مهارات العاملين المهنية فى تنشيط ترصد الأمراض المعدية بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي أن الدورات استهدفت عدد 80 من المتدربين من الكوادر الإشرافية الطبية باقسام إدارة الطب الوقائي ومراقبين الترصد والأمراض المعدية، وصحة البيئة ومراقبة الأغذية العاملين بديوان المديرية وجميع الإدارات الصحية.

وأضافت أن البرنامج التدريبي شمل ثلاث دورات عن مكافحة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية ودورة عن التفشيات الوبائية والترصد النشط للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ودورة إجراءات التعامل مع أحداث اشتباه التسمم الغذائي.

حاضر فيها دكتورة إنجى نشأت  مسئول متابعة التسممات الغذائية بدورة التسمم ودكتورة منى عبد الحى مسئول مكافحة الأوبئة بدورة التفشيات الوبائية ودكتورة يثرب مصطفى مسؤول مكافحة الأوبئة بدورة مكافحة الأمراض المعدية، وأشرف على الدورة الدكتور أحمد محمود مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

الاسماعيلية الادارة العامة الأمراض المعدية الإدارة المركزية الدكتور خالد عبدالغفار

مواد متعلقة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب مصر 🇪🇬 و🇧🇼 بوتسوانا | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة

الآن.. شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مسار ينافس على المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مباريات هامة في دوري القسم الثاني.. تعرف عليها