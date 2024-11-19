عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والكويت في تصفيات أمم آسيا



أعلن منتخب الأردن ومنتخب الكويت عن تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت وذلك ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يسعى كلا المنتخبين لتعزيز فرصهما في المنافسة.

يحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.

بينما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس برصيد 3 نقاط فقط حصدها من 3 تعادلات.



من المقرر أن يخوض منتخب الأردن المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب محمد أبو النادي – يزن لعرب.

خط الوسط: نزار الرشدان – إحسان حداد – رجائي عايد – محمد أبو طه.

خط الهجوم: محمود مرضي – موسى التعمري – يزن النعيمات.



بينما سيخوض منتخب الكويت المباراة بالتشكيل التالي :



حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: سامي الصانع – خالد إبراهيم – حسن العنزي – مشاري غنام.

خط الوسط: عيد الرشيدي – معاذ مشعل – رضا هاني – عربي شهاب.

خط الهجوم: سلمان محمد – محمد دحام.